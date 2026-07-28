Giorgia ed Emanuel Lo hanno trascorso alcuni giorni nel Cilento prima di esibirsi a Catania. La coppia ha scelto questa zona per una breve pausa prima della tappa del tour prevista per il 28 luglio. La cantante e il suo compagno hanno soggiornato nel territorio cilentano, senza ulteriori dettagli sulla durata o le modalità del soggiorno. Dopo questa breve parentesi, sono ripartiti verso la città etnea per il concerto.

Qualche giorno di relax nel Cilento prima di tornare sul palco. La cantante Giorgia e il compagno Emanuel Lo hanno scelto il territorio cilentano per una breve pausa in vista della tappa del tour in programma questa sera, martedì 28 luglio, a Catania. A raccontare il soggiorno è stata la stessa artista attraverso alcune immagini pubblicate sul proprio profilo Instagram. Gli scatti la ritraggono tra i suggestivi scorci di Castellabate e nell’area di Capaccio Paestum, dove la coppia avrebbe trascorso alcune ore all’insegna della tranquillità, lontano dai riflettori. Dopo la parentesi cilentana, Giorgia ha condiviso anche una storia su Instagram che la mostra mentre sale a bordo dell’aereo diretto in Sicilia, pronta a raggiungere Catania per il concerto previsto nella serata di oggi. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

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© Salerno.corriere.it - Giorgia ed Emanuel Lo, mini vacanza in Cilento prima del concerto a Catania

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