Giappone terremoto di magnitudo 7.1 | 50 feriti e crollate 12 abitazioni

Un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito la prefettura di Kumamoto, causando almeno 50 feriti e il crollo di 12 abitazioni. Non sono stati riscontrati danni ai siti nucleari. La scossa si è verificata nel sud-ovest dell’arcipelago. Le operazioni di soccorso sono in corso.

In seguito alla scossa di magnitudo 7.1 è emerso che sono almeno 50 i feriti e 12 abitazioni sono crollate. Da una prima ispezione, non sarebbe state riscontrata nessuna anomalia nei siti nucleari In Giappone, nella prefettura diKumamoto, a sud ovest dell’arcipelago, un terremoto di magnitudo7.1si è verificata intorno alle 16:27 (ora locale). Secondo quanto riporta la Japan meteorological agency (Jma) la scossa ha avuto ipocentro a 10 chilometri di profondità. Dagli ultimi aggiornamenti è emersoche almeno 50 persone sono rimaste ferite e sono state ricoverate in ospedale, a riportarlo è stato l’emittente Nhk. Inoltre, è stato segnalato il crollo di 12 abitazioni, e in quattro casi le persone sono rimaste bloccate all’interno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Giappone, terremoto devastante e allarme tsunami

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