Cinque persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato durante interventi alla stazione Centrale di Milano il 22 luglio. Gli arresti riguardano furti e rapine aggravate avvenuti sia all’interno della stazione sia a bordo dei treni. Le operazioni sono state condotte nel corso di un intervento coordinato, senza ulteriori dettagli sul numero di episodi o sui soggetti coinvolti. La polizia ha proseguito le attività di controllo e prevenzione nella zona.

Milano, 28 luglio 2026 – Rapine e furti aggravati in stazione o a bordo dei treni milanesi. Cinque persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato nel corso di una serie di interventi effettuati martedì 22 luglio alla Stazione Centrale di Milan o. A partire da un cittadino egiziano di 40 anni, irregolare sul territorio nazionale, arrestato per rapina impropria. Gli agenti della Polizia Ferroviaria sono intervenuti nella Galleria dei Mosaici dopo la segnalazione di un furto all'interno di un esercizio commerciale. Secondo quanto ricostruito, il quarantenne si era impossessato di alcuni prodotti alimentari prelevati dal banco frigo senza pagarli e, dopo essersi dato alla fuga, ha avuto una breve colluttazione con l'addetto alla sicurezza che aveva tentato di fermarlo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Ilgiorno.it - Furti e rapine alla stazione Centrale di Milano: cinque persone arrestate

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Furti in casa, inseguimento da film fino a Milano: quattro arresti dei Carabinieri

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Furti di autovetture, arrestate quattro persone

Sant'Antimo, rapina alla gioielleria del centro commerciale con ferito: arrestate cinque personeCinque persone sono state arrestate dopo una rapina avvenuta nella gioielleria di un centro commerciale a Sant'Antimo, durante la quale un dipendente...

Temi più discussi: Rapine in strada e altri reati di criminalità giovanile, a Torino maxi-operazione con 15 arresti; Rapina in via Torino a Milano: la vittima filma l'aggressione. Due minorenni in carcere, una aveva postato il video sui social; Risse, rapine, bivacchi notturni e atti vandalici: così si prova a risolvere il degrado di piazza Tirana; Criminalità giovanile. Furti, rissa e spaccio. Bltiz contro le baby gang.

Furti e rapine alla stazione Centrale di Milano: cinque persone arrestateLa polizia ha fermato tre uomini e due donne, tutti di nazionalità straniera, che si sono resi protagonisti di episodi differenti ai danni di passeggeri o esercizi commerciali ... ilgiorno.it

Furti e rapina alla Stazione Centrale di Milano, 5 persone arrestateMILANO (ITALPRESS) - Cinque persone sono state arrestate nell’ambito dei controlli svolti dalla Polizia Ferroviaria, alla stazione centrale di Milano, pe ... italpress.com