Un uomo ricercato a livello internazionale è stato arrestato a Ivrea. Il latitante, con doppia cittadinanza, brasiliana e italiana, era condannato per pedopornografia in Brasile. Era sfuggito alla giustizia e si trovava in Italia da tempo. L’arresto è stato eseguito dalle forze dell’ordine e ora si trova in custodia. La sua condanna riguarda il possesso e la diffusione di materiale pedopornografico.

È stato tratto in arresto un latitante con doppia cittadinanza, brasiliana e italiana, ricercato a livello internazionale per detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. L’uomo, condannato in Brasile a 8 anni 5 mesi e 14 giorni di reclusione, è stato localizzato e fermato a Ivrea dalla Polizia di Stato di Torino, al termine di una complessa attività investigativa. Un’indagine lunga e articolata Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la cattura del latitante è avvenuta nei giorni scorsi grazie all’intervento della Squadra Mobile di Torino. L’arresto è stato possibile grazie a una segnalazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, che ha trasmesso la richiesta di arresto emessa dalla Corte Federale di Vila Vehla, in Brasile. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Fuga finita in Italia, arrestato a Ivrea il latitante condannato per pedopornografia in Brasile

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