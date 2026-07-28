In una casa a Orange, in Provenza, sono stati trovati i corpi di cinque neonati. La scoperta è avvenuta dopo il ricovero di una donna, che aveva appena partorito un bambino in salute. La famiglia comprende anche due figli di 8 e 12 anni. Le autorità hanno aperto un’indagine e stanno procedendo con le verifiche del caso. La notizia ha suscitato scalpore nella regione.

La macabra scoperta è avvenuta nell’abitazione di una coppia dopo il ricovero della donna, che aveva appena partorito un bambino in buona salute. La famiglia avrebbe anche due figli di 8 e 12 anni La Francia è sotto shock dopo il ritrovamento dei corpi di 5 neonati all’interno di un’abitazione a Orange, nel dipartimento di Vaucluse, in Provenza. La scoperta è avvenuta dopo che la donna, residente nella casa insieme al marito, aveva dato alla luce un bambino in buone condizioni di salute. Durante una successiva perquisizione nell’abitazione, gli agenti hanno rinvenuto i resti dei neonati, custoditi all’interno di contenitori e scatole. La Procura ha aperto un’inchiesta per chiarire le circostanze della vicenda, mentre gli accertamenti medico-legali dovranno stabilire le cause della morte e l’epoca dei decessi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Francia, trovati i corpi di 5 neonati in una casa a Orange: aperta un’indagine

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Orrore in FRANCIA: ad Orange trovati i CORPI di 5 NEONATI MORTI nella casa di una coppia

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