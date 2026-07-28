Un terremoto di forte intensità ha colpito il sud del Giappone martedì 28 luglio 2026, causando diversi feriti e crolli di edifici. La città di Kumamoto risulta la più colpita, con alcune strutture danneggiate. L’allerta tsunami è stata revocata poche ore dopo. Non sono stati segnalati danni o vittime gravi. La scossa è stata avvertita in tutta la regione, con alcuni edifici che sono stati evacuati.

Un violento terremoto ha colpito la zona sud del Giappone nella giornata di martedì 28 luglio 2026. La città di Kumamoto sarebbe la più colpita, lanciata l'allerta tsunami revocata però dopo poche ore. Secondo l'US Geological Survey la scossa è stata del 6.8 di magnitudo, un dato rivisto dopo le iniziali stime del 7.1, le autorità giapponesi hanno riferito di un'intensità che ha raggiunto il livello 7, il massimo nella scala sismica del paese. Almeno 50 persone sarebbero state ricoverate secondo le prime informazioni diffuse dall'emittente Nhk, sarebbero crollate 12 case con alcune persone rimaste bloccate sotto gli edifici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Terremoto.

© Gazzetta.it - Forte terremoto nel sud del Giappone, diversi feriti, crollati alcuni edifici

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

FORTE TERREMOTO IN GIAPPONE 20 APRILE 2026

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Terremoto in Giappone di magnitudo 7.1, «Edifici crollati, persone sotto le macerie e case senza luce». Il primo bilancio della premier – I video

Maxi-terremoto in Venezuela: centinaia di edifici crollati, 32 morti e oltre 700 feriti. Dichiarato lo stato d’emergenzaDue scosse di terremoto molto forti hanno colpito il Venezuela nella notte, a breve distanza tra loro.

Temi più discussi: Media Iran, terremoto di magnitudo 4.6 scuote Bardsir; Evento sismico ML 4.1 in provincia di Isernia, 25 luglio 2026; Terremoto di magnitudo 4,1 in Molise, avvertito anche in Abruzzo, Lazio e Campania: paura tra la popolazione; Giappone, terremoto di magnitudo 7.1 nel sud del Paese: allerta tsunami.

Forte #terremoto in Giappone, allerta #tsunami. Il sisma di magnitudo 7.1 è stato registrato nella prefettura di Kumamoto, nel sud ovest del Paese, alle 16:27 ora locale (9:27 in Italia) con ipocentro a 10 km di profondità. Al momento non risultano danni a pers x.com

Forte terremoto nel sud del Giappone, revocata l'allerta tsunamiUna violenta scossa di terremoto è stata registrata nel Giappone meridionale, vicino alla città di Kumamoto. Secondo i sismografi l'evento è stato a una profondità di dieci chilometri. Le autorità han ... msn.com

Terremoto nel Kyushu: crollo in centro commerciale, vittime e feritiLa scossa di magnitudo 7,1 è avvenuta alle 16,27 ora locale. Il crollo in un secondo momento a causa di un'esplosione. Si stimano danni ingenti nella prefettura di Kumamoto. Comunità del Pime: Danneg ... asianews.it