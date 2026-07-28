forbidden fruit far away tutto per la mia famiglia le anticipazioni del 28 luglio

Proseguirà martedì 28 luglio 2026 il pomeriggio di Canale 5 all'insegna della serialità turca. Alle 14.10 ci sarà una nuova puntata di Forbidden Fruit, arrivata alla sua quarta stagione, alle 14.45 sarà proposta Be My Sunshine (alla sua ultima settimana di trasmissione quotidiana poi resterà in onda il weekend), Far Away ci sarà dalle 16.30 circa mentre alle 17.30 ci sarà Tutto per la mia famiglia. Prima di scoprire quello che ci aspetta nelle puntate di oggi, vediamo dove eravamo rimasti. A Forbidden Fruit Halit si è infastidito per l'arrivo alla villa di Yigit e ha litigato con Ender. Mert e Kerim hanno pianificato un colpo ai danni di Halit e dopo aver ottenuto le chiavi dell'ufficio e la combinazione della cassaforte decidono di derubarlo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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