Il governo ha annunciato l’utilizzo dei fondi Safe, sottolineando l’urgenza di spenderli. Secondo un rappresentante politico, se i soldi non vengono impiegati, finiranno altrove. Sono state criticate le promesse non mantenute, con commenti che evidenziano come, nonostante le dichiarazioni quotidiane, l’azione concreta sia assente.

Pina Picierno, il governo ha annunciato che userà i fondi Safe.«Abbiamo ben oltrepassato le soglie del ridicolo. Il governo annuncia tante cose, ogni giorno, ma a fine giornata torna a casa sempre a mani vuote». La Lega si è inalberata.«È l’esempio più grande della spirale nella quale è precipitato il bipopulismo. Si annuncia, si vede l’effetto che fa, spunta il populista di turno e si torna punto e a capo. Costringere l’Italia a questo continuo cuci e scuci può andar bene per la trama di una telenovela, ma non per il governo del Paese».Per Crosetto è una decisione tecnica.«Serve serietà. Se Crosetto intende che è una decisione neutra, sbaglia di grosso. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Fondi Safe, Picierno: «Non c’è tempo. Se non li prendiamo i soldi vanno ad altri»

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