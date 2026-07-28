La Commissione europea ha espresso apprezzamento per le dichiarazioni del ministro degli Esteri italiano riguardo all’uso dei fondi del programma SAFE. Tuttavia, ha richiesto chiarimenti urgenti sulla posizione del governo italiano, sottolineando che, nonostante un sviluppo positivo, non c’è tempo da perdere. La richiesta arriva nel contesto di un possibile ricorso ai fondi europei, con l’obiettivo di accelerare le decisioni e garantire trasparenza nel processo.

La Commissione europea accoglie con favore le aperture del ministro degli Esteri Antonio Tajani sul possibile ricorso dell’Italia ai fondi del programma SAFE, ma invita il governo a chiarire rapidamente la propria posizione. Da Bruxelles, infatti, il messaggio è netto: i tempi sono stretti e un’eventuale decisione rinviata alla fine dell’anno rischierebbe di complicare la gestione delle risorse. La Commissione: “Sviluppo molto positivo”. A commentare le dichiarazioni del ministro è stato Thomas Regnier, portavoce della Commissione europea. «Nella situazione ideale, vogliamo sicuramente che l’Italia mantenga i 14,9 miliardi del SAFE come annunciato oggi, e questo è uno sviluppo molto, molto positivo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Fondi SAFE, l’Ue chiede chiarezza all’Italia: “Sviluppo positivo, ma non c’è tempo da perdere”

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