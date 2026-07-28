fiamme a gardaland incendio nella zona far west

Nel pomeriggio a Gardaland si è sviluppato un incendio nella zona “Far West”, intorno alle 14. Le fiamme hanno interessato le strutture in legno dell’area scenografica, avvicinandosi alle rotaie della montagna russa Raptor, anche se l’attrazione non è stata coinvolta direttamente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Paura nel pomeriggio a Gardaland, dove intorno alle 14 si è sviluppato un incendio nell’area scenografica in legno nella zona ‘Far West’. Il rogo ha lambito le rotaie della montagna russa Raptor, ma l’attrazione non è stata interessata direttamente dal rogo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme in pochi minuti. Le persone vicine sono state allontanate, ma i l parco risulta essere regolarmente aperto. La stessa struttura conferma che non ci sono ospiti o personale del parco rimasti feriti e che le persone sono state fatte allontanare come primo dispositivo di sicurezza. Si cerca di capire quali siano i motivi che hanno determinato lo scoppio del rogo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Fiamme a Gardaland, incendio divampa nella zona Far West

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