Euro 2032 Vincenzo De Luca candida anche lo Stadio Arechi di Salerno

Da fanpage.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il sindaco di Salerno ha annunciato la candidatura dello Stadio Arechi per l'Europeo 2032. La decisione sarà presa dalla FIGC ad ottobre. La proposta punta a ospitare alcune partite del torneo, con l’obiettivo di portare l’evento nella città. La candidatura di Salerno potrebbe significare l’esclusione di Napoli dall’organizzazione. La richiesta è stata presentata ufficialmente in questi giorni.

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Il sindaco di Salerno accelera: vuole l'Europeo 2032 a Salerno (che vorrebbe dire quasi sicuramente "toglierlo" a Napoli). Ad ottobre la scelta della Figc. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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