Euro 2032 Vincenzo De Luca candida anche lo Stadio Arechi di Salerno

Notizia in breve

Il sindaco di Salerno ha annunciato la candidatura dello Stadio Arechi per l'Europeo 2032. La decisione sarà presa dalla FIGC ad ottobre. La proposta punta a ospitare alcune partite del torneo, con l’obiettivo di portare l’evento nella città. La candidatura di Salerno potrebbe significare l’esclusione di Napoli dall’organizzazione. La richiesta è stata presentata ufficialmente in questi giorni.