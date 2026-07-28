Estrazioni Eurojackpot 28 Luglio 2026 | Numeri Vincenti Jackpot e Quote Ufficiali

L’estrazione Eurojackpot del 28 luglio 2026 si è svolta oggi, con un jackpot di 10 milioni di euro in palio. Sono stati annunciati i numeri vincenti, disponibili in tempo reale. Non sono state riportate modifiche alle quote ufficiali o dettagli sui premi secondari. L’estrazione si è conclusa con l’assegnazione del montepremi principale, mentre i numeri estratti sono stati pubblicati immediatamente.

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