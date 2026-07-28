Erling Haaland perché ha conquistato tutti | meme e capelli

Durante gli ultimi Mondiali di calcio, Erling Haaland ha attirato l’attenzione per le sue prestazioni in campo e per il suo stile. A 26 anni, il calciatore norvegese è diventato oggetto di numerosi meme e commenti sui capelli. La sua presenza tra i giocatori più discussi ha coinvolto anche aspetti extra sportivi, come l’immagine pubblica e le reazioni dei tifosi. Non sono state riportate modifiche contrattuali o eventi legali legati alla sua figura.

26 anni, Erling Haaland è stato uno dei calciatori più amati e discussi e commentati degli ultimi Mondiali di calcio. Lui che veste la maglia del suo Paese, la Norvegia, (anche se è nato a Leeds, nel Regno Unito), mentre gioca come accattante nel Manchester City, ha conquistato tutti non soltanto perché è uno dei migliori calciatori della sua generazione. E uno dei migliori norvegesi di sempre. Tra i dettagli che abbiamo amato di lui e che continuiamo ad amare, ci sono i suoi capelli lunghi e biondi. Quel biondo nordico – il vero Scandi Blonde, come quello di Elsa Hosk per intendersi – che non ha bisogno di colorazione per schiarirsi. I meme sul bomber vichingo si sono scatenati e ci hanno fatto sorridere, ridere, riflettere. 🔗 Leggi su Amica.it

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