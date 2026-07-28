Denzel Dumfries ha partecipato alla sua prima seduta di allenamento con il Real Madrid. L’esterno olandese ha detto di essere stato accolto bene e ha espresso di sentirsi onorato di essere nel club. La sua presentazione ufficiale con la squadra è avvenuta dopo il trasferimento. Non sono stati forniti dettagli su eventuali accordi contrattuali o altre formalità relative all’operazione.

di Alberto Petrosilli L’esterno olandese Dumfries racconta le sue sensazioni dopo la prima seduta con i Blancos: «Mi hanno accolto benissimo». È iniziata ufficialmente la nuova avventura di Denzel Dumfries con la maglia del Real Madrid. L’esterno olandese ha sostenuto il suo primo allenamento con il club spagnolo e, al termine della seduta, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai canali ufficiali della società, raccontando entusiasmo ed emozione per questo nuovo capitolo della sua carriera. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Le prime impressioni del classe 1996 sono state estremamente positive: « Dopo il primo allenamento, mi sento benissimo. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Dumfries svela: «È un onore essere qui»: le prime parole dell’ex Inter dopo l’allenamento con il Real Madrid

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