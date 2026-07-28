Durante i Mondiali di Hong Kong, gli atleti italiani di scherma hanno vinto due medaglie d’oro. Una medaglia è arrivata nel torneo di spada femminile e l’altra nel fioretto maschile. La competizione si è conclusa con queste vittorie, che hanno portato l’Italia sul podio in entrambe le specialità. La giornata ha visto i rappresentanti italiani raggiungere i risultati più alti in due discipline della scherma.

Trionfo dell’Italscherma ai Mondiali di Hong Kong. di Massimiliano Curti HONG KONG (CINA) (ITALPRESS) – È stata una giornata straordinaria per l’Italscherma ai Mondiali di Hong Kong, dove gli azzurri hanno conquistato ben due medaglie d’oro in quella che è diventata una vera e propria celebrazione del talento italiano. Nella prima giornata dedicata agli eventi a squadre, i campioni nel fioretto e nella sciabola hanno brillato, portando il medagliere tricolore a un totale di sette podi: tre ori (fioretto maschile, spada femminile e Martina Favaretto nel fioretto) e quattro argenti (Arianna Errigo e Filippo Macchi nel fioretto, Giulia Rizzi e Davide Di Veroli nella spada). 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Doppio oro a Hong Kong: fiorettisti e spadiste conquistano il mondo!

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