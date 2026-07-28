Doppio oro a Hong Kong | fiorettisti e spadiste conquistano il mondo!

Da napolipiu.com 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante i Mondiali di Hong Kong, gli atleti italiani di scherma hanno vinto due medaglie d’oro. Una medaglia è arrivata nel torneo di spada femminile e l’altra nel fioretto maschile. La competizione si è conclusa con queste vittorie, che hanno portato l’Italia sul podio in entrambe le specialità. La giornata ha visto i rappresentanti italiani raggiungere i risultati più alti in due discipline della scherma.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Trionfo dell’Italscherma ai Mondiali di Hong Kong. di Massimiliano Curti HONG KONG (CINA) (ITALPRESS) – È stata una giornata straordinaria per l’Italscherma ai Mondiali di Hong Kong, dove gli azzurri hanno conquistato ben due medaglie d’oro in quella che è diventata una vera e propria celebrazione del talento italiano. Nella prima giornata dedicata agli eventi a squadre, i campioni nel fioretto e nella sciabola hanno brillato, portando il medagliere tricolore a un totale di sette podi: tre ori (fioretto maschile, spada femminile e Martina Favaretto nel fioretto) e quattro argenti (Arianna Errigo e Filippo Macchi nel fioretto, Giulia Rizzi e Davide Di Veroli nella spada). 🔗 Leggi su Napolipiu.com

doppio oro a hong kong fiorettisti e spadiste conquistano il mondo
© Napolipiu.com - Doppio oro a Hong Kong: fiorettisti e spadiste conquistano il mondo!
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

LIVE Scherma, Mondiali 2026 in DIRETTA: i fiorettisti sfidano Hong Kong per l’oro! A seguire la finale delle spadisteSi avvicina l’ingresso in pedana degli atleti italiani di fioretto maschile, pronti a sfidare Hong Kong per la medaglia d’oro ai Mondiali di scherma...

Leggi anche: La gioia dei fiorettisti d’oro ai Mondiali di Hong Kong: “Siamo stati uniti, andando oltre le difficoltà”

Temi più discussi: Mondiali di Hong Kong, fioretto femminile: Favaretto da impazzire! Supera Errigo nel derby italiano ed è d'oro; Mondiali di Hong Kong 2026 - Brillano due argenti azzurri: Filippo Macchi nel fioretto e Giulia Rizzi nella spada salgono sul secondo gradino del podio; Martina Favaretto d'oro ed Arianna Errigo d'argento nel fioretto femminile ai Mondiali di Scherma di Hong Kong; Martina Favaretto è campionessa del mondo: oro nel fioretto ai Mondiali di Hong Kong.

hong kong doppio oro a hongScherma, trionfo mondiale a Hong Kong: oro per le catanesi Fiamingo e SantuccioCampionati Mondiali a Hong Kong: la squadra femminile guidata dal CT Chiadò supera l'Estonia all'ultimo stoccata, mentre i fiorettisti conquistano un altro splendido oro. catania.liveuniversity.it

hong kong doppio oro a hongDoppio oro per l’Italscherma ai Mondiali, trionfano fiorettisti e spadisteHONG KONG (CINA) (ITALPRESS) – Doppio oro per l’Italscherma nella prima giornata dei Mondiali di Hong Kong dedicata alle prove a squadre. A trionfare sono i fiorettisti del ct Simone Vanni, che confer ... toscanamedianews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web