Dopo il cambio di guida tecnica, Ranieri è in pole come nuovo allenatore della nazionale italiana. Chiellini ha deciso di non candidarsi, mentre Oriali si avvicina alla posizione di team manager. La federazione sta definendo le prossime mosse dopo le recenti dimissioni di Maldini e Leonardo. La scelta del nuovo staff tecnico e dirigenziale si sta accelerando, con incontri e consultazioni in corso. La strategia di ricostruzione del team è ancora in fase di definizione.

Ore frenetiche e telefoni bollenti in casa azzurri. Dopo la fumata nera per Andrea Pirlo e il clamoroso doppio addio di Paolo Maldini e Leonardo, il futuro della nazionale italiana è un cantiere aperto, ma la mappa per la ricostruzione inizia finalmente a delinearsi. Il presidente della Figc, Giovanni Malagò, è al lavoro per ridisegnare da cima a fondo l'organigramma e riportare serenità e solidità all'ambiente., In cima alla lista per la panchina c’è un nome che sa di certezza: Roberto Mancini. L'ex ct, campione d'Europa nel 2021, è al momento il favorito assoluto per riprendere in mano le redini del gruppo azzurro. Tra Mancini e Malagò c’è infatti un patto di ferro, un impegno verbale preso da tempo e congelato soltanto dall'intermezzo della gestione Maldini-Leonardo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Dopo il ribaltone azzurro c'è Ranieri in pole come dt, Chiellini si sfila, Oriali verso il ruolo di team manager

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dopo il ribaltone azzurro partono i piani alternativi: da Ranieri a Chiellini e Bergomi al ritorno di OrialiDopo le dimissioni di Maldini e Leonardo, il futuro della nazionale italiana è ancora incerto.

Maldini dice "no" e Malagò sfoglia la margherita per il ruolo di dt: Buffon a Ranieri candidatiPaolo Maldini ha rifiutato l’offerta di diventare direttore tecnico della Nazionale.

Temi più discussi: Ribaltone azzurro: Maldini e Leonardo lasciano l’Italia. Malagò vuole Chiellini e Mancini; Caos totale in FIGC dopo le dimissioni di Maldini e Leonardo; Italia, ribaltone in corso: addio a Maldini e Leonardo dopo 16 giorni!; Dopo il ribaltone azzurro partono i piani alternativi | da Ranieri a Chiellini e Bergomi al ritorno di Oriali.

Dopo il ribaltone azzurro partono i piani alternativi: da Ranieri a Chiellini e Bergomi al ritorno di OrialiOre frenetiche e telefoni bollenti in casa azzurri. Dopo la fumata nera per Andrea Pirlo e il clamoroso doppio addio di Paolo Maldini e Leonardo, il futuro della nazionale italiana è un cantiere apert ... msn.com

Ct Nazionale, la Figc decide: oggi il Consiglio dopo il caso Pirlo e l’addio di Maldini-LeonardoDopo la rinuncia di Andrea Pirlo e l’addio della coppia Maldini-Leonardo, la Figc cerca una nuova guida: Mancini e Conte restano tra i nomi in corsa per il nuovo ct della Nazionale. notizie.it