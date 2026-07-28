A Carini, un uomo di 54 anni ha tentato di strangolare la ex compagna di 39 anni durante un episodio di violenza domestica. La donna è stata colpita e ha riportato lesioni. L’aggressore è stato arrestato. La vicenda si è svolta in ambito familiare e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. La donna ha ricevuto assistenza medica e le autorità hanno disposto l’arresto del 54enne.

È scattato un arresto a Carini, dove un uomo di 41 anni è stato accusato di maltrattamenti contro familiari e lesioni personali aggravate nei confronti della ex compagna. Il provvedimento è stato disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo, su richiesta della locale Procura, a seguito di una complessa attività investigativa che ha fatto emergere una situazione di reiterata violenza domestica e di genere. Le indagini e l’ordinanza di custodia cautelare Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’ordinanza di misura cautelare in carcere è stata eseguita nei confronti di un uomo di 41 anni, originario di Carini e già noto alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Donna 39enne vittima di violenza domestica a Carini, 54enne prova a strangolarla: arrestato

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