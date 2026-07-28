Difesa Tajani | sul Safe prenotati 14,9 miliardi ma ne useremo meno

Sul fondo dedicato al piano di investimento, sono stati prenotati 14,9 miliardi di euro, ma si prevede di utilizzare una somma inferiore. La decisione finale sulla cifra effettiva da impiegare sarà presa entro la fine dell'anno. Le risorse prenotate rappresentano un importo massimo, mentre l’effettivo utilizzo dipenderà dall’andamento dei progetti e delle necessità.

Roma, 28 lug. (askanews) - "Sul Safe noi abbiamo prenotato 14,9 miliardi, quanti ne useremo lo decideremo a fine anno, probabilmente saranno di meno, come ha detto Crosetto, forse sei-sette-otto o nove, non è che noi abbiamo detto che ne useremo 14,9, abbiamo detto 'quello è il massimo di cui potremmo aver bisogno, poi quanti ne useremo lo decideremo, probabilmente saranno meno". Lo ha affermato a margine il ministro degli Esteri Antonio Tajani, spiegando quanto affermato poco prima in audizione alle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato, riguardo al nuovo strumento finanziario dell'Ue di sostegno agli Stati per investimenti nel settore della Difesa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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