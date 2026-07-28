Difesa | l’Italia prenota con l’Ue il prestito Safe Cos’è

Roma, 28 luglio 2026 – Il governo italiano ha deciso di utilizzare i l prestito Safe dell'Ue, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha annunciato durante l'audizione sul vertice Nato di Ankara il ministro degli Esteri Tajani alle commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato a Montecitorio. Il prestito è stato 'prenotato', ha precisato Tajani, il governo deciderà entro l'anno. Il Safe, Security Action for Europe, è uno strumento finanziario dell'Ue da 150 miliardi di euro pensato per offrire ai Paesi membri prestiti a tassi agevolati per investimenti nel settore della difesa. Il ministro della Difesa Crosetto ha aggiunto che il Safe per l'Italia 'è un'alternativa ai Bot, una scelta totalmente tecnica: valuteremo quanto utilizzare dei 14,9 miliardi dal punto di vista della convenienza finanziaria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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