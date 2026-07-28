Paramount+ ha pubblicato le prime immagini ufficiali della seconda stagione di Dexter: Resurrection, serie incentrata sul personaggio interpretato da Michael C. Hall. La nuova stagione si svolge a New York, dove il protagonisti si prepara a tornare con nuove vicende. La produzione ha anticipato che il ritorno del personaggio avverrà in un contesto urbano, con scene ambientate nella città. La serie riprende la storia del serial killer più noto degli Stati Uniti.

Il serial killer più amato d’America è pronto a conquistare la Grande Mela. Paramount+ ha svelato in anteprima assoluta le prime, immagini della seconda stagione di Dexter: Resurrection, la serie fenomeno con protagonista l’acclamato Michael C. Hall nei panni di Dexter Morgan. I nuovi episodi della serie, prodotta da Paramount Television Studios e Counterpart Studios, approderanno in esclusiva sulla piattaforma entro la fine dell’anno. Capitanata dallo storizzatissimo showrunner e produttore esecutivo Clyde Phillips, la seconda stagione si preannuncia come il capitolo più buio e avvincente di sempre. Ritroviamo Dexter Morgan (Hall) costretto a fare i conti con ben due assassini: un volto già noto dal suo passato e una nuova, spietata minaccia intentata a seminare il terrore per le strade di New York in modi del tutto imprevedibili. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Dexter: Resurrection 2 fa tremare New York: prime foto ufficiali del ritorno di Michael C. Hall

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Dexter: Resurrection - The RETURN Of Rapunzel! + NEW YORK RIPPER & Wallace Come Face to Face!

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