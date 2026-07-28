Dall' Inter all' Atalanta | come stanno le big? Si accendono le sette sorelle

Da gazzetta.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’allenatore ha distribuito le prime opportunità ai giocatori durante il ritiro estivo, aspettando novità dal mercato sia in entrata che in uscita. Nel frattempo, il club ha avviato un processo di valutazione delle risposte fornite dai calciatori, in attesa di aggiornamenti ufficiali sulle operazioni di mercato.

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Cristian Chivu in Germania chiedeva conferme ma anche nuove idee. Così l’allenatore nel primo ritiro estivo ha dato a tutti una chance e poi tirerà le somme, aspettando le novità dal calciomercato sia in entrata sia in uscita. La conferma Il blocco azzurro è il solito porto sicuro. Dimarco su tutti, ma non tanto per stabilire delle gerarchie di rendimento assoluto quanto piuttosto per quel che l’esterno ha fatto vedere nelle prime due amichevoli. I test di livello arriveranno, ma intanto lui lì a sinistra è tornato a fare subito. il Dimarco. Cross, gol, i soliti colpi dalla bandierina. E gli altri? Barella ha (ri)preso i gradi di capitano senza Lautaro, Bastoni si è concentrato solo sul lavoro in campo, Pio si è caricato l’attacco sulle spalle. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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