Dall’Inghilterra sono sicuri | l’Inter non si ferma a Stones Non tramonta la pista che porta a Romero I dettagli

Secondo fonti inglesi, l’Inter sta continuando a seguire sia il difensore Stones che il centrale Romero. La società nerazzurra avrebbe intenzione di rafforzare la linea difensiva e sta lavorando per portare a termine almeno uno dei due acquisti. La trattativa per Romero, in particolare, resta aperta e in fase di sviluppo, mentre l’interesse per Stones non si è ancora esaurito. La strategia del club sembra essere quella di accelerare sui nomi prioritari per completare il reparto difensivo.

di Francesco Aliperta Dall’Inghilterra rimbalza la voce: l’Inter non si ferma a Stones e punta forte su Romero. Il club nerazzurro avanza per bruciare la concorrenza. L’ Inter punta a rinforzare in modo massiccio il proprio reparto arretrato e, secondo quanto rivelato da TEAMtalk, il club nerazzurro sta compiendo passi molto concreti per chiudere una doppia operazione di altissimo spessore. La dirigenza di Viale della Liberazione non si accontenta dell’imminente arrivo di John Stones, svincolatosi dopo l’esperienza al Manchester City, ma sta lavorando con grande intensità anche per portare a Milano Cristian Romero dal Tottenham, con l’obiettivo di consegnare a Cristian Chivu una coppia difensiva di livello internazionale prima dell’inizio della nuova stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

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