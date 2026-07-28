Roberto Mancini, 62 anni, torna sulla panchina della nazionale italiana dopo aver guidato la squadra alla vittoria agli Europei del 2021, il primo titolo in 53 anni. La sua nomina è stata ufficializzata oggi, poche settimane dopo aver lasciato il ruolo precedente. La decisione arriva in un momento di cambiamenti per la squadra, con l’obiettivo di rilanciare le prestazioni in vista delle prossime competizioni internazionali. Mancini sostituirà l’allenatore uscente, che ha lasciato l’incarico dopo risultati deludenti.

AGI - Roberto Mancini, 62 anni il prossimo novembre, è stato l'ultimo commissario tecnico ad aver arricchito la bacheca della nostra Nazionale vincendo gli Europei del 2021 dopo un digiuno di 53 anni. Ma è stato anche il ct che ha fallito nel 2022, con il clamoroso ko a Palermo contro la Macedonia del Nord agli spareggi, la qualificazione dell'Italia ai Mondiali in Qatar e soprattutto colui che, improvvisamente, a fine agosto del 2023 ha lasciato la guida tecnica dell'Italia per accettare quella dell' Arabia Saudita: un ricchissimo contratto da 25 milioni netti all'anno fino al 2027 che lo ha portato a presentare le dimissioni, senza se e senza ma, proprio alla vigilia degli impegni di qualificazione a Euro 2024. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Dal grande tradimento al grande pentimento, il ritorno di 'Mancio' in azzurro

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