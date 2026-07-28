Dal grande tradimento al grande pentimento il ritorno di ' Mancio' in azzurro

Da agi.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Roberto Mancini, 62 anni, torna sulla panchina della nazionale italiana dopo aver guidato la squadra alla vittoria agli Europei del 2021, il primo titolo in 53 anni. La sua nomina è stata ufficializzata oggi, poche settimane dopo aver lasciato il ruolo precedente. La decisione arriva in un momento di cambiamenti per la squadra, con l’obiettivo di rilanciare le prestazioni in vista delle prossime competizioni internazionali. Mancini sostituirà l’allenatore uscente, che ha lasciato l’incarico dopo risultati deludenti.

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AGI - Roberto Mancini,  62 anni il prossimo novembre, è stato l'ultimo  commissario tecnico  ad aver arricchito la bacheca della nostra  Nazionale  vincendo gli  Europei del 2021  dopo un digiuno di 53 anni. Ma è stato anche il ct che ha fallito nel 2022, con il clamoroso ko a Palermo contro la  Macedonia del Nord  agli spareggi, la qualificazione dell'Italia ai  Mondiali in Qatar  e soprattutto colui che, improvvisamente, a fine agosto del 2023 ha lasciato la guida tecnica dell'Italia per accettare quella dell' Arabia Saudita: un ricchissimo contratto da 25 milioni netti all'anno fino al 2027 che lo ha portato a presentare le dimissioni, senza se e senza ma, proprio alla vigilia degli impegni di qualificazione a  Euro 2024. 🔗 Leggi su Agi.it

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