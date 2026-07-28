Ct Italia | Malagò spinge per Mancini la Lega Serie A per Conte | Il confronto e i risultati ottenuti sulla panchina dell’Italia

Giovanni Malagò sostiene Roberto Mancini come commissario tecnico della nazionale, mentre la Lega Serie A preferisce Antonio Conte. La Lega, che ha supportato Malagò alle elezioni, ora chiede di avere un ruolo nelle decisioni sulla guida tecnica della nazionale. La questione riguarda le preferenze tra i due allenatori e l'influenza delle diverse parti coinvolte nel processo di scelta. Non sono stati annunciati tempi o modalità di decisione definitive.

Uno è il prescelto di Giovanni Malagò, l’altro è il candidato preferito dalla Lega Serie A, che dopo aver sostenuto Malagò alle elezioni, ora vorrebbe voce in capitolo. La scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale sembra ormai essersi ridotta a Roberto Mancini e Antonio Conte. Il mancato ok a procedere di Malagò per Andrea Pirlo per il caso Fonbet ha scatenato un caos totale, portando alle dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo dai rispettivi ruoli di direttore tecnico della Figc e advisor. Ora è Malagò a scegliere da solo il commissario tecnico, in attesa poi della nomina di un nuovo direttore tecnico, individuato in Giorgio Chiellini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Francesca Benvenuti: Non solo Conte o Mancini: il ct dell'Italia può essere l'ex Milan

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