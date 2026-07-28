Crisi FIGC Malagò sotto doppia pressione | stop sul ct e indagine per presunta ineleggibilità

Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, si trova sotto pressione a causa di due questioni. Da un lato, si discute sulla possibilità di fermare il commissario tecnico della nazionale. Dall’altro, è in corso un’indagine sulla sua presunta ineleggibilità. I giorni sono caratterizzati da tensioni e confronti, con decisioni ancora da prendere. La situazione coinvolge diverse componenti del mondo del calcio e si sviluppa in un clima di incertezza.

FIGC in fibrillazione: Giovanni Malagò alle prese con il caso ct azzurro e l’indagine sulla presunta ineleggibilità. Sono giorni particolarmente complessi per il presidente della FIGC, Giovanni Malagò. Le dimissioni arrivate ieri sera da parte di Paolo Maldini e Leonardo, rispettivamente direttore tecnico e advisor della Nazionale, hanno riportato la situazione dell’Italia calcistica al punto di partenza: senza commissario tecnico e senza una dirigenza incaricata di sceglierlo. Ma le difficoltà per il numero uno della Federcalcio non sembrano essersi esaurite. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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