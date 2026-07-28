Con la pasta fresca con lo spritz Il varano di Montichiari non è stato ancora trovato | ma i cittadini ci scherzano su con meme e IA

Un varano di circa un metro e mezzo e 20 chili di peso non è ancora stato rintracciato nel comune di Montichiari, nel Bresciano. La presenza dell’animale, segnalata da alcuni cittadini, ha generato attenzione e ironia, con meme e contenuti creati tramite intelligenza artificiale. Non ci sono ancora notizie di cattura o avvistamenti recenti, e l’animale rimane disperso nella zona.

Non lo hanno ancora trovato. E lui, un varano, lungo circa un metro e mezzo, che potrebbe pesare ben 20 chili, tiene in scacco tutta Montichiari, nel bresciano. Il sindaco Marco Togni ha vietato con un’ordinanza per 10 giorni il transito (a piedi e in bicicletta) e la sosta nella zona nord-est del territorio comunale, solitamente frequentata da runner e passeggiatori. In quell’area il lucertolone esotico, avvistato nelle campagne della bassa bresciana, dovrebbe esser ancora a piede, o meglio zampa libera. Il primo a vederlo è stato Dhanoa, contadino di origini indiane addetto all’irrigazione. Il suo datore di lavoro non gli credette. «Figurati se c’è un varano nel mio campo», gli aveva risposto. 🔗 Leggi su Open.online

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