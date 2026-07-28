Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi il rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2025 con 30 voti favorevoli e 15 contrari. La decisione riguarda il disegno di legge n. 70, presentato dalla Giunta. La votazione si è conclusa con una maggioranza di favorevoli, mentre 15 membri si sono opposti. Non sono stati segnalati altri dettagli sui contenuti o sui processi di approvazione.

Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi, con 30 voti favorevoli e 15 contrari, il disegno di legge n. 70, di iniziativa della Giunta, relativo al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2025, relatore per l'aula, il presidente della Prima commissione, Andrea Tomaello (Stefani Presidente), correlatore, il vicepresidente della stessa Commissione, Paolo Galeano (Partito Democratico). La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, approvato il rendiconto generale della Regione del Veneto, esercizio 2025

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Seduta del Consiglio regionale del Veneto di martedì 10 febbraio 2026

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