Un ex ufficiale della direzione generale della sorveglianza del territorio ha rivelato come i servizi di sicurezza marocchini, noti per la loro influenza, abbiano un ruolo nel limitare la libertà della società civile. La testimonianza, considerata senza precedenti, descrive pratiche di controllo e repressione che coinvolgono le attività di sorveglianza e intervento delle forze di sicurezza interne. Non sono stati forniti dettagli su specifici episodi, ma si evidenzia un coinvolgimento diretto delle autorità nelle dinamiche di limitazione delle libertà civili.

La testimonianza, senza precedenti, arriva dal cuore degli apparati di sicurezza del Marocco. Un ex ufficiale della direzione generale della sorveglianza del territorio (Dgst, i potenti servizi di sicurezza interni marocchini) ha deciso di parlare delle derive dell’agenzia e del modo in cui contribuisce a soffocare la società civile. L’identità della nostra fonte deve rimanere segreta. Non possiamo dire la sua età, in che paese si è rifugiato né descrivere il suo aspetto o far sentire la sua voce. I rischi sono grandi: quando va al bar, preferisce le posate usa e getta per non lasciare impronte digitali. Lo chiameremo Safir. Il suo primo contatto è stato il giornalista marocchino Hicham Mansouri. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Come i servizi di sicurezza marocchini soffocano la società

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