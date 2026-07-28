Civitanovese più forte Canavessio è rossoblù

Nicolas Canavessio è stato ufficialmente annunciato come nuovo calciatore della Civitanovese. Il difensore centrale ha firmato con il club dopo una trattativa durata diversi giorni, conclusa con il supporto del direttore sportivo. La società rossoblù ha comunicato l’acquisizione senza ulteriori dettagli sul contratto o le modalità dell’accordo. Canavessio si unisce così alla rosa della squadra in vista delle competizioni ufficiali.

Nicolas Canavessio è un nuovo calciatore della Civitanovese. Il centrale difensivo ieri è stato annunciato dalla società rossoblù con il direttore sportivo Mauro Chiodini che è riuscito a chiudere la trattativa dopo diversi giorni di corteggiamento. Classe 1993, all’anagrafe Nicolas Francisco Canavessio, si tratta di un difensore centrale un po’ vecchio stampo, bravo in marcatura e nell’anticipo oltre che pericoloso sulle palle alte. Di origini argentine, il calciatore ha vestito le maglie di Maceratese e Chiesanuova, con quest’ultima ha già vinto i playoff di Promozione conquistando l’Eccellenza, categoria che ha mantenuto per tre annate consecutive con la stessa casacca per poi trasferirsi, la scorsa stagione, all’Atletico Uri, società che milita nel campionato di Eccellenza sardo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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