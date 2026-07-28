Noemi Bocchi potrebbe partecipare alla prossima stagione di Ballando con le stelle. Secondo indiscrezioni, la conduttrice avrebbe ottenuto il sì dalla compagna di un ex calciatore, anche se l’accordo non sarebbe ancora ufficiale.

Noemi Bocchi potrebbe entrare nel cast della prossima edizione di Ballando con le stelle. Secondo le indiscrezioni riportate da Giuseppe Candela, Milly Carlucci avrebbe ottenuto la disponibilità della compagna di Francesco Totti, anche se l’intesa non risulterebbe ancora definita in via ufficiale. Come ogni estate, in attesa dell’annuncio dei concorrenti, attorno al programma di Rai 1 si moltiplicano le voci su trattative, possibili ingressi e cambiamenti nella giuria. La produzione starebbe lavorando a un’edizione con nomi noti al pubblico televisivo. Ballando con le stelle, l’indiscrezione su Noemi Bocchi. Nelle ultime ore Giuseppe Candela ha aggiornato il quadro delle trattative sulle pagine online del settimanale Chi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - “Ce l’ha fatta”. Milly Carlucci ha strappato il Sì: lei a Ballando con le stelle, pazzesco

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Ce lha fatta: il sì a Ballando

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“Salta anche lei”. Ballando con le stelle, Milly Carlucci incassa un altro noUn personaggio che per anni ha suscitato interesse e attenzione nel programma non parteciperà alla prossima edizione.

Argomenti più discussi: Milly da bambina prendeva sempre 10, allora le stracciavo i compiti. Lei non diceva nulla e li rifaceva meglio. C’era quando ho fatto un incidente che mi ha spappolato il naso: parla Gabriella Carlucci; Carolina Rey si candida per Ballando con le Stelle: Una sfida mai affrontata, perché no?. Le ipotesi sul futuro della conduttrice; Ballando con le Stelle, Anticipazioni: Alessandro Matri nel cast di Milly Carlucci; Rivoluzione a Ballando con le Stelle: Paolo Belli non ci sarà. Decisione presa da tempo.

Noemi Bocchi è vicina al cast di #Ballandoconlestelle 2026 dopo il rifiuto di Chanel Totti, ma l’accordo con Milly Carlucci non è ancora chiuso. Rai e produzione non hanno confermato concorrenti né possibili cambiamenti in giuria. x.com

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