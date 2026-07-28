Una domenica mattina di pioggia intensa ha provocato allagamenti in cantine e garage, con alcuni residenti che hanno visto entrare l’acqua anche nelle abitazioni. Le famiglie hanno dovuto affrontare danni e ore di pulizia, buttando via oggetti danneggiati. La preoccupazione cresce tra i cittadini che si chiedono cosa succederà in autunno, con il rischio di ulteriori allagamenti. La situazione ha alimentato la rabbia di chi si sente abbandonato.

Svegliarsi la domenica mattina con cantine e garage allagati. Poca o tanta, quando l’acqua entra nei locali e a volte anche nelle stesse abitazioni, significa avere qualche danno, buttare via oggetti e passare ore a ripulire. Quasi tutte le frazioni intorno a Prato hanno registrato disagi che si ripetono ormai da tempo e sono stati documentati dai cittadini sui gruppi social. A Narnali c’è caso eclatanete di piazza della Gualchierina, andata sott’acqua per la terza volta negli ultimi 4 anni. "Gli eventi eccezionali non sono più eccezionali - scrivono i cittadini - oppure il gorone che passa sotto le case ha bisogno di nuovi accorgimenti di sicurezza perchè l’acqua affiora dai tombini e allaga la piazzetta". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Case e garage allagati. Sale la rabbia dei cittadini: "In autunno che faremo?"

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