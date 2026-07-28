Calendario Europei tuffi 2026 | orari programma tv streaming

Gli Europei di tuffi 2026 si terranno a Parigi dal 31 luglio al 6 agosto, con gare di trampolino e piattaforma. La manifestazione si svolgerà nella capitale francese, attirando gli appassionati di questa disciplina. La nazionale italiana parteciperà alle competizioni, che saranno trasmesse in diretta TV e streaming. La competizione coinvolgerà atleti provenienti da diversi paesi, pronti a sfidarsi nelle varie discipline previste nel programma.

Dal 31 luglio al 6 agosto trampolino e piattaforma saranno gli scenari che accompagneranno gli appassionati di tuffi negli Europei 2026 a Parigi. Nella capitale francese le emozioni non mancheranno di certo e la Nazionale italiana vorrà rispondere presente. Squadra tra le più numerose che abbiano mai partecipato ad un campionato europeo che presenta 12 atleti, tra cui tre esordienti in nazionale assoluta e quattro agli europei: Matilde Marzetti 18 anni romana, da poco diplomatasi alla Maturità Classica, allenata da Benedetta Molaioli, Romano Hao Jun Wang 20 anni italo-cinese, nato a Londra dove è vissuto fino ai 18 anni per poi trasferirsi a... 🔗 Leggi su Oasport.it

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