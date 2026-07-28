Calendario Europei nuoto artistico 2026 | orari programma tv streaming

Gli Europei di nuoto artistico si terranno a Parigi dal 31 luglio al 5 agosto 2026. La competizione si svolgerà con gare di danza in vasca, trasmesse in diretta streaming e su alcune reti televisive. La Nazionale italiana parteciperà all'evento, che vedrà protagonisti gli atleti europei in una serie di esercizi e coreografie. La manifestazione durerà sei giorni e offrirà diverse opportunità di visione per gli appassionati.

Dal 31 luglio al 5 agosto la danza in vasca accompagneranno gli appassionati di nuoto artistico negli Europei 2026 a Parigi. Nella capitale francese le emozioni non mancheranno di certo e la Nazionale italiana vorrà rispondere presente. L’appuntamento continentale si svolgerà all’Olympic Aquatic Centre e rappresenterà un importante banco di prova per la formazione guidata dal direttore tecnico Patrizia Giallombardo, che guarda con fiducia all’impegno francese nonostante l’assenza di Sofia Tabbiani. L’atleta, infatti, non è riuscita a recuperare dall’infortunio che l’ha costretta a rinunciare alla manifestazione, ma lo staff tecnico è convinto che il gruppo saprà sopperire alla sua mancanza nelle prove a squadre e nell’esercizio acrobatico. 🔗 Leggi su Oasport.it

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