Il Milan ha ricevuto diverse offerte per Jashari, ma la società ha ribadito la propria posizione. La squadra si sta preparando per la stagione 2026-27, con allenamenti a Milanello e successivamente a Perth, in Australia. Il 5 agosto è in programma un match amichevole contro l'Inter. La preparazione prosegue senza ulteriori dettagli sui trasferimenti in corso.

Continua la preparazione del Milan in vista della stagione 2026-27: dopo la prima parte svolta a Milanello, i rossoneri sono volati a Perth in Australia, dove il prossimo 5 agosto giocheranno contro l'Inter in un derby estivo davvero interessante. Resta caldo il tema mercato ovviamente: la priorità del Diavolo è quella di cedere in questo momento per sfoltire la rosa e per recuperare parte dei 100 milioni di euro investiti per Gila e Ramos. promowebappSono tantissime le voci anche per quanto riguarda il centrocampo rossonero. Grazie al lavoro del nostro Stefano Bressi, PianetaMilan ha scoperto che sono già arrivate proposte di mercato per Ardon Jashari. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Calciomercato, offerte per Jashari: posizione del Milan chiara. La verità su Ricci | PM

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MILAN, RIVOLUZIONE DIFESA: SOGNO VAN DIJK E INÁCIO IN POLE! E il Como beffa Cardinale su Liberali

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Milan, incontro per Jashari: ecco la decisone della proprietà | PM NewsIn mattinata, a Casa Milan si è svolto un incontro tra la dirigenza e l'entourage di Ardon Jashari.

Leggi anche: Calciomercato Milan, offerta dal Porto per Gimenez? La verità sulla trattativa | PM News

Temi più discussi: Atalanta, c’è sempre distanza col Bayer Leverkusen per Alajbegovic; Come cambia la gestione di Modric dopo il rinnovo col Milan: l'idea di Amorim per il croato e il ruolo di Jashari; Calciomercato Milan-Leao, prima chiamata dall'Inghilterra per Rafa - Karetasas e Hojbjerg, Modric firma e... Rumor rossoneri; Leao rallenta il mercato in entrata. Karetsas intrigante ma pericoloso: davvero il Milan vuole ancora pescare in Belgio dopo De Ketelaere e Jashari?.

Il calciomercato è fatto anche di momenti e non solo di priorità. La #Roma vorrebbe quindi anticipare l’arrivo di #Tresoldi, per paura della concorrenza. Ma il #Bruges si conferma una bottega molto cara: anche in passato (vedi Jashari) ha valuto tanto i propri ta x.com

Scambio Milan-Atalanta, Jashari ed Ederson sul piatto: la situazione | CMSta nascendo una nuova idea di mercato tra Milan e Atalanta in vista della stagione che sta per prendere il via con protagonisti Ardon Jashari ed Ederson. Ederson (Ansa Foto) – calciomercato.it Il cen ... calciomercato.it

Jashari e Ricci nel mirino dell’Atalanta, valutazioni in corso in casa MilanIl Milan deve fare i conti con l'interesse da parte dell'Atalanta per Jashari e Ricci con i due che piacciono a Sarri ... calciomercato.it