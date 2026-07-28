Calciomercato Milan l' arrivo di Diawara presso l' Hotel ' Meliá' di Milano
Un calciatore classe 2006, di origini senegalesi e nazionale francese, si trova attualmente presso l'hotel 'Meliá' di Milano. Dopo aver riposato in struttura, si recherà allo stadio per sottoporsi alle visite mediche richieste dal club di appartenenza. La trattativa di mercato è in corso, mentre un dirigente del club ha dichiarato che il giocatore rimarrà sotto contratto finché non ci saranno variazioni.
Il classe 2006, mancino francese di origini senegalesi, riposerà in hotel; quindi si recherà a 'La Madonnina' per le visite mediche per conto del club rossonero Milan, Amorim: "Leão? Nostro finché non cambia nulla. Modric ha esperienza e qualità" Mercato Milan LIVE Addio Karetsas, arrivato Diawara. Incontro con il Fenerbahçe per Leão Maignan cancella il Milan da Instagram, ma il club è tranquillo sulla sua permanenza. Il motivo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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