Calciomercato Milan l' arrivo di Diawara presso l' Hotel ' Meliá' di Milano

Notizia in breve

Un calciatore classe 2006, di origini senegalesi e nazionale francese, si trova attualmente presso l'hotel 'Meliá' di Milano. Dopo aver riposato in struttura, si recherà allo stadio per sottoporsi alle visite mediche richieste dal club di appartenenza. La trattativa di mercato è in corso, mentre un dirigente del club ha dichiarato che il giocatore rimarrà sotto contratto finché non ci saranno variazioni.