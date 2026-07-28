Calciomercato Juve rivoluzione alle porte Spalletti ha bocciato 3 giocatori | ecco chi sono

Da juventusnews24.com 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il tecnico ha comunicato di non voler contare su tre giocatori durante la prossima stagione. In particolare, ha bocciato Douglas Luiz, Cabal e Koopmeiners, ritenendoli non adatti al progetto della squadra. Questa decisione si inserisce in un contesto di riorganizzazione del team, con possibili modifiche in vista del mercato estivo. Nessun altro dettaglio è stato reso noto riguardo alle motivazioni ufficiali di queste scelte.

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di Francesco Spagnolo Calciomercato Juve, Spalletti non fa sconti: il tecnico avrebbe espresso parere negativo su Douglas Luiz, Cabal e Koopmeiners. Le ultime. Nel pieno della preparazione estiva, Luciano Spalletti sta analizzando la rosa a propria disposizione per definire le gerarchie in casa Juventus anche in ottica calciomercato. Il ritiro pre-campionato rappresenta un esame cruciale per diversi elementi del gruppo, chiamati a dimostrare sul campo il proprio valore e la giusta determinazione. La dirigenza osserva da vicino il lavoro del mister, consapevole che le risposte provenienti dalle sedute di allenamento saranno fondamentali per sbloccare le prossime mosse in uscita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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