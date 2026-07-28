Bianca Balti ha condiviso un messaggio sui social per celebrare due anni di relazione con il suo fidanzato, Alessandro Cutrera. La modella ha pubblicato un video e una dedica rivolta al compagno, che le è stato vicino durante il trattamento per il cancro alle ovaie. La pubblicazione sottolinea l’anniversario della coppia e il sostegno ricevuto durante il percorso di cura.

La modella celebra l’anniversario con un video social e un messaggio molto personale per il compagno, rimasto al suo fianco anche nel periodo più difficile. Un video pieno di ricordi, una dedica molto intima e un anniversario che per Bianca Balti ha un significato speciale. La top model ha sc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Bianca Balti festeggia due anni con il fidanzato Alessandro Cutrera, la dedica social dopo le cure per il cancro alle ovaie

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Bianca Balti festeggia 42 anni: party dopo la malattia

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“Valeva la pena tradire la mia promessa”, gli auguri di Bianca Balti al fidanzato Alessandro CutreraBianca Balti ha scritto un messaggio dedicato al suo fidanzato, in cui afferma che valeva la pena tradire la promessa.

Ho infranto la promessa: Bianca Balti sorprende Alessandro Cutrera per il loro anniversarioBianca Balti festeggia due anni d'amore con Alessandro Cutrera e racconta la promessa che ha deciso di infrangere per lui. donnaglamour.it

Chi è Alessandro Cutrera, fidanzato di Bianca Balti | Si è preso cura di me per primoAlessandro Cutrera, fidanzato di Bianca Balti: pilota automobilistico, è al fianco della super modella dal 2024. I due si sono conosciuti negli Usa Chi è Alessandro Cutrera, fidanzato di Bianca Balti: ... ilsussidiario.net