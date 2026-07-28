Lameck Banda non si presenta alle visite mediche programmate il 12 luglio e da allora non risponde al telefono. Secondo alcune testimonianze, è stato visto in aeroporto, ma nessuna conferma ufficiale. La società sportiva esprime sorpresa e frustrazione, sottolineando che questa situazione non è mai successa in passato. La mancanza di contatti e la sua assenza prolungata alimentano l’incertezza sul suo stato e sui motivi del suo allontanamento.

Lameck Banda è sparito da circa due settimane. L’esterno del Lecce doveva rispondere alla convocazione del Lecce il 12 luglio per le visite mediche, ma non lo ha fatto. Poi non si è presentato per partire il 15 luglio per il ritiro in Austria, ha posticipato il suo arrivo per “ questioni burocratiche “, ma non è ancora tornato. Il Lecce lo ha richiamato anche attraverso una nota ufficiale, ma senza successo. Nel frattempo, l’unica cosa che si sa è che il calciatore sia stato visto il 23 giugno all’aeroporto di Lusaka – precedentemente aveva anche postato un video mentre giocava in un campo sterrato in Zambia (rimosso dopo pochi minuti) – e che il suo esser sparito possa essere riconducibile a un presunto flirt con i sauditi dell’ Al-Fateh. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Banda è sparito da due settimane, non risponde al telefono: “L’hanno visto in aeroporto”. Il Lecce infuriato: “Mai capitato”

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Sì tutto bello malagó, Maldini, Pirlo ecc ma la vera notizia è che è letteralmente sparito lameck banda x.com

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