Aversa un altro terreno della Terra dei Fuochi viene restituito alla comunità

Un terreno nella zona conosciuta come la Terra dei Fuochi è stato restituito alla comunità dopo la bonifica. Il Generale Vadalà ha commentato che l’area, ora completamente bonificata, rappresenta un primo passo verso il riutilizzo del sito. La bonifica permette di eliminare le contaminazioni e di preparare il terreno a una nuova destinazione, segnando una fase di recupero ambientale e sociale per l’area interessata.

«Vedere oggi quest’area completamente bonificata provoca un’immensa gioia», ha dichiarato il Generale Vadalà, sottolineando che questo rappresenta il primo passo verso la riqualificazione del sito, destinato finalmente ad assumere una funzione diversa. Un messaggio forte, un’area riqualificata è uno spazio dove ritorna a crescere il seme della speranza. Nel suo intervento, il Commissario ha ricordato anche il cantiere di Casaluce, dove le operazioni di bonifica sono ancora in corso e proseguono senza sosta. Alla cerimonia hanno preso parte il Prefetto, il sindaco ed il Vescovo di Aversa. Quest’ultimo ha richiamato tutti alla responsabilità verso l’ambiente, ricordando come questa giornata richiami ciascuno alla cura e al rispetto del Creato. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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