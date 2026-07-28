Atto vandalico a Medjugorje arrestato un uomo

Da tv2000.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è stato arrestato dopo aver imbrattato con vernice nera le statue mariane, la croce blu e l’altare esterno di una parrocchia a Medjugorje durante la notte. Sono state trovate scritte offensive sui monumenti. Inoltre, ha provocato un incendio doloso nell’area. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Le autorità stanno indagando sui motivi dell’atto vandalico e sulla dinamica dell’incendio.

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Atto vandalico a Medjugorje: arrestato l’uomo che nella notte ha imbrattato con vernice nera le statue mariane, la croce blu e l’altare esterno della parrocchia, con scritte offensive e provocato un incendio doloso. Servizio di David Murgia. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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