Atto vandalico a Medjugorje, arrestato un uomo

Notizia in breve

Un uomo è stato arrestato dopo aver imbrattato con vernice nera le statue mariane, la croce blu e l’altare esterno di una parrocchia a Medjugorje durante la notte. Sono state trovate scritte offensive sui monumenti. Inoltre, ha provocato un incendio doloso nell’area. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Le autorità stanno indagando sui motivi dell’atto vandalico e sulla dinamica dell’incendio.