Arandora Star istituita la Giornata nazionale dell’11 ottobre | iniziative anche nelle scuole

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge che istituisce l’11 ottobre come Giornata nazionale in memoria dei 446 italiani morti nel naufragio dell’Arandora Star. La legge prevede iniziative commemorative anche nelle scuole. La ricorrenza si svolge ogni anno, a partire da quest’anno, con eventi pubblici e attività educative per ricordare le vittime. La giornata mira a mantenere vivo il ricordo dell’incidente e delle persone coinvolte.

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 16 luglio 2026, n. 132, che istituisce l’11 ottobre di ogni anno la Giornata nazionale in memoria dei 446 italiani periti nel naufragio dell’Arandora Star. Il piroscafo britannico, sul quale si trovavano italiani internati e deportati dal Regno Unito per ragioni di guerra, fu silurato da un’unità della Marina tedesca nell’Oceano Atlantico il 2 luglio 1940. La ricorrenza ha lo scopo di conservare e onorare la memoria dei connazionali, definiti dalla legge vittime incolpevoli delle dinamiche della guerra. In occasione della Giornata nazionale, nei luoghi pubblici e privati sarà osservato un minuto di silenzio dedicato alle 446 vittime. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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