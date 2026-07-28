Dopo l'annuncio della fine del suo incarico come commissario tecnico della Nazionale, Andrea Pirlo ha pubblicato un messaggio sui social. In risposta, il figlio Nicolò ha scritto un commento difendendo il padre, chiedendo cosa conti più della competenza. Non sono stati forniti dettagli sulle altre reazioni o commenti relativi alla vicenda.

Dopo lo sfogo social di Andrea Pirlo, per annunciare la fine della sua corsa a ct della Nazionale, ieri è arrivato anche un altro messaggio a difesa dell’ex centrocampista campione del mondo. Quello di Nicolò Pirlo, figlio di Andrea, che sta intraprendendo la carriera di agente, al momento con compiti di intermediazione e scouting, nella stessa agenzia in cui lavora il figlio di Paolo Maldini. Scrive Nicolò: «Ci sono momenti in cui la delusione va oltre una semplice scelta. Perché non mettono in discussione solo una decisione, ma il modo in cui vengono giudicate le persone». Il riferimento, chiaramente, è alle vicende che hanno visto protagonista il padre e le polemiche sui suoi legami con la Russia di Putin. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Andrea Pirlo fatto fuori, il figlio Nicolò si sfoga: "Cosa conta più della competenza"

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