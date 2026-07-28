Andrea Bruzzechesse, 59 anni, è stato trovato morto a Las Palmas, alle Canarie. Lo chef di San Severino Marche non si presentava al lavoro da alcuni giorni, e i soccorsi di un collega sono risultati vani. Non ci sono segni di violenza riconoscibili. Le autorità stanno indagando sul decesso. La causa della morte non è ancora stata confermata. La notizia è stata confermata dai familiari e dall’ambiente lavorativo.

San Severino Marche (Macerata), 28 luglio - Chef di San Severino muore alle Canarie, a Las Palmas. Si tratta di Andrea Bruzzechesse, di 59 anni, che lavorava sull’isola come chef. Un collega si era recato in casa sua dopo che Bruzzecchesse non era andato a lavoro per diversi giorni senza avvertire o dare notizie. Proprio in quella circostanza lo aveva ritrovato riverso a terra, in condizioni molto gravi. I soccorsi, giunti sul posto, hanno cercato di stabilizzarlo e l’hanno poi trasferito all’ospedale Santa Cruz di Tenerife ma lì si è spento domenica. I suoi organi erano già compromessi. L’uomo non era sposato e al momento a fare da tramite con i familiari (il fratello Tommaso, la sorella Roberta e il nipote Marco), che presto raggiungeranno l’isola, è Andrea Eugeni, un altro settempedano e amico dello chef che vive alle Canarie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Andrea, lo chef di 59 anni morto alle Canarie: da giorni non andava al lavoro, inutili i soccorsi di un collega

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Trovato agonizzante da una collega, è morto alle Canarie lo chef Bruzzechesse: stroncato da malore

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