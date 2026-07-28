Andiamo in bagno non ci sono telecamere Sabrina tradisce Giovanni con Lory ma lui poi la rifiuta ancora

Durante una puntata di Temptation Island, Sabrina ha baciato il tentatore Lory dopo un primo rifiuto. Quando ha chiesto di andare in bagno con lui, dicendo che non ci sarebbero state telecamere, Lory ha rifiutato. Giovanni, il suo partner, non era presente. Sabrina ha poi tentato di riavvicinarsi a Giovanni, che ha comunque deciso di rifiutarla di nuovo.

A Temptation Island Sabrina è riuscita a baciare il tentatore Lory dopo un primo rifiuto, ignara che ce ne sarebbe stato un secondo: quando gli ha chiesto di andare in bagno insieme dove "non ci sono telecamere", il ragazzo ha detto no. Giovanni è stato tradito e chiede per la terza volta il falò di confronto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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#Sabrina: In bagno non ci sono le telecamere #Lory: Non andiamo in bagno S: Perché no? L: Perché no! S: E Perché? L: Perché non voglio andare in bagno S: E perché? L: Perché non c'è niente da dire in bagno che non si può dire qua #tem x.com

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