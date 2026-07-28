Il film “Al Oeste, en Zapata” ha vinto il Grand Prix della Giuria Internazionale dei Magnifici al Faito Doc Festival. La premiazione si è svolta alla fine della manifestazione, dedicata alla celebrazione del potere della comunità. Il Premio Ottica Sacco è stato assegnato invece a “Blue Heart”. La manifestazione si è conclusa con questa cerimonia di riconoscimento.

Ad aggiudicarsi il Grand Prix della Giuria Internazionale dei Magnifici è stato “Al Oeste, en Zapata”, mentre il Premio Ottica Sacco è andato a “Blue Heart”. La stessa giuria ha assegnato il premio per il miglior cortometraggio a “As the Crow Flies”, già vincitore anche del riconoscimento della Giuria Giovani, confermando il consenso unanime raccolto dall’opera. Le menzioni speciali sono andate a “Sea Graves” per i cortometraggi e “Les Recommencements” per i lungometraggi. La Giuria Giovani ha inoltre premiato come miglior lungometraggio “Rashid, l’enfant de Sinjar”, intenso racconto dedicato a un giovane yazida sopravvissuto all’ISIS, assegnando una menzione speciale a “#SainteJulie”. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - “Al Oeste, en Zapata” conquista il Grand Prix: il Faito Doc Festival chiude celebrando il potere della comunità

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