Una nuova proposta di legge in Regione mira a rendere permanente il dialogo con il settore agricolo, favorendo un lavoro regolare e di qualità. La legge prevede misure per contrastare il caporalato, sostenere le imprese virtuose e semplificare i rapporti con la pubblica amministrazione. L’obiettivo è creare un quadro stabile di collaborazione e intervento per migliorare le condizioni nel settore agricolo.

FIRENZE – Rendere permanente il confronto con il mondo agricolo, promuovere un lavoro regolare e di qualità, contrastare il caporalato, sostenere le imprese virtuose e semplificare concretamente il loro rapporto con la pubblica amministrazione. Ma anche valorizzare le tradizioni rurali, tutelare il territorio con semplificazioni edilizie a favore delle attività vivaistiche e per gli interventi destinati al benessere animale, favorire un’alimentazione più sana e rafforzare la capacità dell’agricoltura toscana di affrontare i cambiamenti climatici. Sono gli obiettivi della proposta di legge Agricoltura e sviluppo rurale in Toscana, approvata dalla giunta regionale su proposta del presidente Eugenio Giani e dell’assessore all’economia, al turismo e all’agricoltura Leonardo Marras. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Agricoltura e sviluppo rurale, una proposta di legge in Regione contro il caporalato e per sostenere le imprese

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