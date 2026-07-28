Affondo di Concita De Gregorio sul Quirinale | il dibattito politico si accende sul dopo Mattarella

Notizia in breve

Il dibattito politico si concentra sul futuro del Quirinale e sulla possibile successione di Sergio Mattarella come presidente della Repubblica. Un'editoriale ha acceso nuovamente le discussioni, evidenziando le posizioni di vari esponenti e le tensioni tra le forze politiche. La questione riguarda principalmente le modalità di scelta e il timing di eventuali nomine, con confronti aperti sulle procedure da seguire. La discussione si intensifica in vista delle prossime scadenze istituzionali.