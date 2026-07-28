Rhino, ex wrestler di WWE, ECW e TNA, dovrebbe partecipare alle due serate di AEW al Mason Temple Theater a Detroit. La prima serata, Dynamite, è prevista per mercoledì 29 luglio, seguita da un’edizione speciale di Collision in diretta giovedì 30 luglio.

Secondo PWInsider, l’ex star di WWE, ECW e TNA dovrebbe apparire durante le due serate di AEW al Mason Temple Theater. Dynamite andrà in onda in diretta mercoledì 29 luglio, prima di un’edizione speciale di Collision, sempre in diretta, giovedì 30 luglio. Non è stato ancora rivelato in quale show apparirà Rhino né quali siano i piani dell’ AEW per lui. Non sarà la prima volta che Rhino salirà sul ring della AEW. Era già apparso quando la compagnia aveva fatto tappa a Detroit l’anno scorso, perdendo contro Nick Wayne a Dynamite, prima di partecipare anche ad alcuni match registrati per la Ring of Honor. Rhino è rimasto attivo anche al di fuori della AEW e recentemente ha preso parte al lancio televisivo della serie Maple Leaf Pro Wrestling Mayhem di Scott D’Amore. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Rhino pronto per un’apparizione durante il doppio evento di Detroit

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