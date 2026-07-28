Claudio Gori, fratello di un collaboratore del giornale, è morto ieri all’età di 79 anni, compiuti il 9 luglio. Domani si terrà il funerale. La notizia è stata comunicata tramite un messaggio ufficiale. Nessun dettaglio su cause o circostanze della morte. La famiglia ha annunciato la cerimonia funebre, senza ulteriori informazioni sui parenti coinvolti.

Si è spento ieri Aurelio Claudio Gori, fratello di Goffredo Gori, collaboratore del nostro giornale. All’età di 79 anni compiuti il 9 luglio, Claudio Gori appartiene al vissuto di questa città, figura molto conosciuta che ha le sue radici professionali nell’ istituto Tullio Buzzi: diventa imprenditore tessile mantenendo la sua presenza nel gruppo storico degli ex allievi dell’istituto insieme al compianto Guido Biancalani. Coltiva attraverso letture e ricerche analitiche un amore speciale per la storia della sua città. Ma l’attenzione maggiore è per la musica, passione dominante nella famiglia Gori, dal nonno – che aveva conosciuto Verdi – al padre, fondatore delle prime associazioni musicali locali fin dalle origini dell’attuale Pratolirica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Claudio Gori. Domani il funerale

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