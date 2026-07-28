A Temptation Island Alessandra mette l'amore al primo posto dà un'altra possibilità a Rosario dopo il tradimento

A Temptation Island, Rosario ha chiesto un secondo confronto ad Alessandra dopo essersi lasciati al primo falò. La donna ha deciso di concedere un’altra possibilità al rapporto, motivata dall’amore.

Dopo il primo falò dal quale sono usciti separati, a Temptation Island Rosario ha chiesto un secondo confronto ad Alessandra. Di fronte alla richiesta di una seconda possibilità al loro rapporto, la ragazza ha ceduto mossa dall'amore. Ha esitato nell'accettare ma alla fine i sentimenti hanno avuto la meglio: "Mi manchi, ma ho paura succeda lo stesso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Temptation Island.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Temptation Island 2026 - Alessandra e Rosario escono separati

Notizie e thread social correlati

Temptation Island, Rosario nega il tradimento al falò: Alessandra fa scendere GiadaDurante il falò, Rosario ha negato di aver tradito Alessandra, che nel frattempo ha fatto scendere Giada.

Temptation Island, Alessandra scopre un altro tradimento: Rosario rifiuta il falò anticipatoDurante una puntata di Temptation Island, Rosario ha ammesso un ulteriore tradimento, lasciando sconvolta Alessandra.

Temi più discussi: Rosario e Alessandra: il falò di confronto straordinario - Temptation Island Clip | Witty TV; Perché Alessandra, Rosario, Gabriele e Sara tornano a Temptation Island? I retroscena della settima puntata; Temptation Island 2026 e il caso Alessandra: raddoppio dei followers, dopo il falò più discusso; Temptation Island, il ritorno di Rosario Monetti: cosa fa oggi l'ex concorrente e la possibile partecipazione a Uomini e Donne.

Un nuovo falò di confronto tra Rosario e Alessandra #TemptationIsland x.com

Temptation Island: anticipazioni 20 luglio! Alessandra e Rosario tornano, Francesca scappa reddit

A Temptation Island Alessandra mette l’amore al primo posto, dà un’altra possibilità a Rosario dopo il tradimentoDopo il primo falò dal quale sono usciti separati, a Temptation Island Rosario ha chiesto un secondo confronto ad Alessandra ... fanpage.it

Alessandra e Rosario tornano a Temptation Island 2026: tutte le anticipazioni della settima puntataStasera il primo dei tre appuntamenti conclusivi del viaggio nei sentimenti: Diamante fa la proposta a Bernadette, tornano anche Sara e Gabriele ... iodonna.it